Kayserispor siftah yaptı
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Kayserispor siftah yaptı

Kayserispor siftah yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini deplasmanda elde etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini deplasmanda elde etti.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, 2021-2022 futbol sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Lige Altay yenilgisi ile başlayan, ikinci haftada sahasında Adana Demirspor ile berabere kalan sarı kırmızılılar, üçüncü haftada deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını tek golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Fikstür gereği ligin 3.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan sarı kırmızılılar, ilk yarıda Mame Thiam ile bulduğu golle maçı tamamladı ve 3 puanın sahibi oldu.

Yukatel Kayserispor, bu galibiyet sonrasında ligdeki puanını 4'e yükselterek milli maç arasına moralli girdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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