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Kayserispor, Robert Prosinecki ile evinde geçit vermiyor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında göreve gelen Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

12.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:33

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında göreve gelen Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Hırvat teknik adamın gelişiyle oyun anlamında yeni bir görünüme bürünen sarı-kırmızılılar, ligin ikinci devresinde evinde çıktığı 7 maçta 4 kez galip gelirken, 3 karşılaşmada da rakibiyle yenişemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 13 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

Özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Prosinecki ve öğrencileri, Çaykur Rizespor maçında son dakikalarda yenilen gollerle kaybedilen puanları, yarın sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasında telafi etmeyi hedefliyor.

Kayserispor, Gaziantep FK'yi yenerek hem iç sahadaki seriyi sürdürmek hem de ligde kalma yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyor.

"Zoru başaracağımıza inanıyoruz"

Kayserispor'daki değişimi AA muhabirine anlatan Prosinecki, takımı devraldığında yeni bir yönetim ve sıkıntılı bir kadronun olduğunu belirtti.

İlk yarıda 17 maçta sadece 10 puan alabilmiş moralsiz bir takımı devraldığına dikkati çeken Hırvat teknik adam, "İyi bir ara transfer ve kamp dönemi geçirdik. Bu süreçte çok çalıştık. Çalışmaktan başka çaremizin olmadığını biliyorduk. Yeni gelen oyuncularla iyi bir takım ruhu oluşturduk. Özellikle son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladık ancak hedefimize ulaşmak için çıkışı sürdürmek, kalan maçlarda da aynı performansı göstermek zorundayız." diye konuştu.

Prosinecki, Türkiye liginin çok zor olduğunu belirterek, "Takımların birbirine eşit olduğu, dengeli bir lig. Her takımın birbirini yenebileceği sert bir lig. Böyle bir ortamda ligde kalmak gerçekten zor. Biz bu zoru başaracağımıza inanıyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kayserispor'un bende farklı bir yeri olmasaydı gelmezdim"

Kayserispor yönetiminin teklifini kabul etmesinde iki önemli sebebin olduğunu anlatan Prosinecki, şunları kaydetti:

"Kayseri'yi ve Kayserispor'u sevmeseydim kötü durumdaki bir takımın teklifini kabul etmezdim. Kayserispor'un bende farklı bir yeri olmasaydı gelmezdim. Bu durumdaki bir takıma çoğu hoca gelmez fakat benim Kayserispor'la özel bir bağım var. Bu yüzden gelmek istedim. Bunun yanında böylesine zor günler geçiren bir takıma gelmemde Berna Gözbaşı'nın azmi ve savaşma isteğinin önemi büyük. Bana ilk teklif getirdiğinde hedeflerinden, neler yapmak istediğinden bahsetti, sözler verdi. Verdiği sözleri birer birer tuttu ve tutmaya da devam ediyor. Biz lige havlu atmadık, atmayacağız. Bizim direnme ruhumuzun Kayserispor'a bir alışkanlık kazandırmasını umuyorum."

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Kayserispor, Robert Prosinecki ile evinde geçit vermiyor

Kaynak: AA

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