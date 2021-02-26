Kayserispor, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
26.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:40
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil