Kayserispor, Majid Hosseni'yi açıkladı
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Kayserispor, Majid Hosseni'yi açıkladı

İhlas Haber Ajansı / Yüksel Yıkılmaz - Haberler | Spor

- Kayserispor, Majid Hosseni'yi açıkladı Yukatel Kayserispor, İranlı stoper Majid Hosseini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

- Kayserispor, Majid Hosseni'yi açıkladı

KAYSERİ - Yukatel Kayserispor, İranlı stoper Majid Hosseini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen Majid Hosseini'yi renklerine bağladı. Hosseini, geçtiğimiz günlerde Kayseri'ye gelerek takıma katıldı.

Kayseri temsilcisinin paylaştığı Majid Hosseini videosu da kısa zamanda büyük beğeni topladı.

Majid Hosseini yeni sezonda 5 numaralı formayı giyecek.

Kayserispor, Majid Hosseni'yi açıkladı
Kayserispor, Majid Hosseni'yi açıkladı
Kayserispor, Majid Hosseni'yi açıkladı
Kayserispor, Majid Hosseni'yi açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yüksel Yıkılmaz

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