Kayserispor ilk kez 3 gol attı
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Kayserispor ilk kez 3 gol attı

09.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:46
Kayserispor ilk kez 3 gol attı

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol attı.

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol attı.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez 3 gol atarak kazandı. Deplasmanda oynadığı Hatayspor maçını İlhan Parlak, Uğur Demirok ve Pedro Henrique'nin attığı goller ile kazanan sarı kırmızılılar, 3 puanı 3 golle aldı. Bu sezonki 8. galibiyetini alan Kayserispor, 5 kez 1-0 ile, 1 kez 2-0 ile 1 kez de 2-1 ile kazanırken ilk kez 3 gol atarak 3-1 kazandı.

-İHA-

Kayserispor ilk kez 3 gol attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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