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Kayserispor ile Galatasaray 51. randevuda

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Kayserispor ile Galatasaray 51. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Kayserispor ile ligde 51. kez karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Kayserispor ile ligde 51. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 32'ye 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan aldı. Kayserispor ise 2 galibiyet ve 1'er mağlubiyet neticesinde 7 puan kazandı.

51. RANDEVU

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 50 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ise Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

Süper Lig'de sezona GZT Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı 3 mücadeleden 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Alanyaspor'a mağlup oldu.

GALATASARAY, KAYSERİ'YE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son maçlarda Kayserispor'a mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Kayseri ekibine son olarak 12 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada mağlup oldu. Aslan daha sonra oynanan 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

MARCAO CEZALI

Galatasaray'da GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Marcao, Kayserispor karşılaşmasında da oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey de Kayseri ile oynanacak mücadelede yer alamayacak.

YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALACAK

Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kayserispor ile Galatasaray 51. randevuda

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