Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
12.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:57
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma hareketlerinin ardından güce dayalı çalışma yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın da devam edecek.
Kaynak: AA