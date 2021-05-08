Kayserispor Gaziantep FK maçının VAR'ı Serkan Tokat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor Gaziantep FK maçının VAR'ı Serkan Tokat

Kayserispor Gaziantep FK maçının VAR'ı Serkan Tokat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.

Süper Lig'in 40. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Kutluhan Bilgiç. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR olarak Çağdaş Altay eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylardan sonra suç duyurusunda bulundu
Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylardan sonra suç duyurusunda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Seda Sayan Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Cyle Larin Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayserispor Gaziantep FK maçının VAR'ı Serkan Tokat - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:28:01. #1.14#

title