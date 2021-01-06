Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi
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Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi

06.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:28
Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda Denizlispor'u Pedro Henrique'nin attığı tek golle mağlup etti ve ligde 11 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Kayserispor 1-0 galip geldi. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 21. dakikada Pedro Henrique kaydetti. Sağ kanattan bindiren Lennon'un altı pasa kestiği sert topa Pedro Henrique dokundu ve topu filelere gönderdi. Pedro Henrique bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golünü kaydetti.

EN SON 2 EKİM'DE KAZANMIŞLARDI

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor 13 puanda kalırken 13 puana yükseldi ve ligde 11 maç sonra galibiyetle tanıştı. Sarı-kırmızılılar son olarak 2 Ekim'de Ankaragücü deplasmanında 1-0 kazanmıştı

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Malatyaspor'u konuk edecek.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 15:28:10. #1.15#
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