Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı
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Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı

Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı
Haberler.com - Haberler | Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'de Mame Thiam'ı transfer ettiklerini duyurdu. Gözbaşı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve bir süredir kendine kulüp arayan Mame Thiam, Kayserispor'un yolunu tuttu.

"MAME BABA THIAM ÇARŞAMBA ARAMIZA KATILIYOR"

Transferi kişisel sosyal medya hesabından duyuran Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı yaptığı paylaşımda, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Mame Thiam, Süper Lig kariyerinde çıktığı 55 maçta 17 gol atıp 8 asist yaptı.

Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı
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