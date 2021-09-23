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Kayserispor'dan tarihi galibiyet

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Kayserispor'dan tarihi galibiyet

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 48 yıl sonra Galatasaray'ı sahasında mağlup etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 48 yıl sonra Galatasaray'ı sahasında mağlup etti.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken çok uzun yıllar sonra rakibini sahasında mağlup etmenin mutluluğu içerisinde. Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımı Galatasaray'ı sahasında 1973/1974 sezonunda 2-0 yenen Kayserispor, 48 yıl aradan sonra bir kez daha mağlup etti. Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın golleri ile tarihi bir zafer yaşayan Kayserispor, rakibi ile sahasında oynadığı 26 maçta 2 galibiyet 12 beraberlik 12 yenilgi aldı. Kayserispor bu maçlarda ilk kez 90 dakikada rakibine 3 gol atma başarısı gösterdi. Kayserispor ile Galatasaray arasında Kayseri'de oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri şöyle:

2021-2022 Kayserispor-Galatasaray 3-0

2020-2021 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2019-2020 Kayserispor-Galatasaray 2-3

2018-2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2017-2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2013-2014 Kayserispor-Galatasaray 2-4

2012-2013 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2011-2012 Kayserispor-Galatasaray 0-2

2010-2011 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2009-2010 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2008-2009 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2007-2008 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2006-2007 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2005-2006 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2004-2005 Kayserispor-Galatasaray 2-2

1997-1998 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1995-1996 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1994-1995 Kayserispor-Galatasaray 0-1

1993-1994 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1992-1993 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1985-1986 Kayserispor-Galatasaray 0-0

1979-1980 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1974-1975 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1973-1974 Kayserispor-Galatasaray 2-0 - KAYSERİ

Kayserispor'dan tarihi galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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