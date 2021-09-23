Kayserispor'dan tarihi galibiyet

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 48 yıl sonra Galatasaray'ı sahasında mağlup etti.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken çok uzun yıllar sonra rakibini sahasında mağlup etmenin mutluluğu içerisinde. Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımı Galatasaray'ı sahasında 1973/1974 sezonunda 2-0 yenen Kayserispor, 48 yıl aradan sonra bir kez daha mağlup etti. Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın golleri ile tarihi bir zafer yaşayan Kayserispor, rakibi ile sahasında oynadığı 26 maçta 2 galibiyet 12 beraberlik 12 yenilgi aldı. Kayserispor bu maçlarda ilk kez 90 dakikada rakibine 3 gol atma başarısı gösterdi. Kayserispor ile Galatasaray arasında Kayseri'de oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri şöyle:

2021-2022 Kayserispor-Galatasaray 3-0

2020-2021 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2019-2020 Kayserispor-Galatasaray 2-3

2018-2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2017-2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2013-2014 Kayserispor-Galatasaray 2-4

2012-2013 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2011-2012 Kayserispor-Galatasaray 0-2

2010-2011 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2009-2010 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2008-2009 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2007-2008 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2006-2007 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2005-2006 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2004-2005 Kayserispor-Galatasaray 2-2

1997-1998 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1995-1996 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1994-1995 Kayserispor-Galatasaray 0-1

1993-1994 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1992-1993 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1985-1986 Kayserispor-Galatasaray 0-0

1979-1980 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1974-1975 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1973-1974 Kayserispor-Galatasaray 2-0 - KAYSERİ

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