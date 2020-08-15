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Kayserispor'da neşeli idmanı

Hes Kablo Kayserispor antrenmanında Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'ya takım arkadaşları şaka yaptı.

Kayserispor'da neşeli idmanı
15.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:20

Hes Kablo Kayserispor antrenmanında Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'ya takım arkadaşları şaka yaptı.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da antrenmanlar neşe içinde sürdürülüyor. Karpuzatan tesislerindeki son antrenmanda sarı kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo'ya şaka yapıldı. Cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alınan şakada, Kayserispor antrenmanında Ziya Alkurt ile Cristian Sapunaru ip sallarken gözü kapalı olan Gustavo da, ipin üzerinden atlıyor.

Gustavo'nun bir kaç atlamasından sonra Ziya ile Sapunaru, ipi çekti. Bu arada Gustavo ip atlamaya devam etti. Gülme seslerinin çoğalması üzerine Gustavo gözündeki bandı çıkardı ve gerçeği gördü. Ziya ile Sapunaru'nun kahkahaları ekrana yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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