Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı
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Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı

16.12.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:45
Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı

Hes Kablo Kayserispor'da 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı.

Hes Kablo Kayserispor'da 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı.

Hes Kablo Kayserispor'da bugn flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon büyük umutlar beslenen ancak hayal kırıklığına neden olan futbolculardan Hasan Hüseyin Acar ile ipler koptu. Önce takım kaptanlığı elinden alınan, sonrasında yedek bırakılan, son maçta da tribünde maçı izleyenler arasında bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a sözlü sataşmada bulunan Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesinin fesih edilmesi kararı alındı.

Bugün kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı ile görüşen Hasan Hüseyin Acar ile anlaşıldı. Alacağına karşılık bonservisi verilecek olan futbolcunun sözleşmesi feshedilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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