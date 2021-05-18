Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı

Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor geride kalan sezon 6 farklı teknik direktör ile çalıştı.

Kayserispor geride kalan sezon 6 farklı teknik direktör ile çalıştı.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 17.sırada tamamlayarak kümede kalmayı başaran Kayserispor, 6 teknik direktör ile çalıştı. 42 hafta süren Süper Lig'de 41 puan toplayan sarı kırmızılı takımda en çok puanı toplayan teknik adam Uğur Kulaksız oldu. Kayserispor Uğur kulaksız yönetiminde 6 maçta 12 puan toplarken Samet Aybaba döneminde ise 8 maçta 4 puan topladı.

Kayserispor, 2020-2021 futbol sezonunda Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Uğur Kulaksız, Dan Petrescu, Hamza Hamzaoğlu ve Yalçın Koşukavak ile çalıştı. Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayserispor, ilk 7 haftada 2 galibiyet elde ederken 4 kez yenildi. Rakiplerine 4 gol atan kalesinde 10 gol gören Kayserispor 6 puan toplayabildi. Bayram Bektaş'ın ardından göreve getirilen teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde 8 maça çıkıldı. Bu maçlarda Kayserispor 4 beraberlik 4 mağlubiyet elde ederken hiç kazanamadı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Samet Aybaba'dan sonra 2 haftalığına Uğur Kulaksız ile Alper Kelkitli görev yaptı. Bu süreçte Kayserispor 2 galibiyet elde etti. Rakiplerine 2 gol atıp kalesinde gol görmeyen Kayserispor 6 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor'da görev yapan 4.teknik direktör yabancı oldu. Rumen Dan Petrescu göreve geldi ve sarı kırmızılı takımın başında 8 maçta görev yaptı. Bu süreçte Kayserispor 2 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi elde etti. Rakip ağlara 6 gol atıp kalesinde 9 gol gören Kayserispor bu süreçte 9 puan topladı. Petrescu'nun görevden ayrılmasından sonra yine Uğur Kulaksız ile çalışıldı. Uğur Kulaksız ikinci döneminde 4 maçta görev yaptı. Bu maçlarda Kayserispor 2 galibiyet 2 mağlubiyet elde ederek 8 puan toplarken 4 gol atıp 8 gol yedi. Kayserispor'da yeni hoca arayışları neticesinde Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı. Kayserispor bu süreçte 6 maça çıktı. 4 beraberlik alıp 2 kez yenilirken hiç kazanamadı. Kayserispor bu hocası ile 5 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Kayserispor'da son olarak Yalçın Koşukavak, teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Kayserispor bu maçlarda 1 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. 8 gol atıp 6 gol yiyen Kayserispor bu süreçte 6 puan topladı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı
Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı
Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı
Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı
Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ben Affleck Şeyma Subaşı Nur Fettahoğlu
Spor Muslera Adem Büyük Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor'da 6 teknik direktör çalıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 09:41:11. #1.13#

title