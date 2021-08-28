Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Başakşehir galibiyetini otizmli çocuklara hediye etti

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, galibiyeti otizmli çocuklara hediye ettiklerini açıkladı.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, galibiyeti otizmli çocuklara hediye ettiklerini açıkladı.

Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, otizme dikkati çekmek için tasarlanan mavi forma ile bu sezon ilk maçlarına çıktıklarını belirtti.

Başakşehir karşısında aldıkları 3 puanı otizmli çocuklara armağan eden Gözbaşı, açıklamasında, "Bu sezon otizme dikkati çekmek için tasarlanan mavi formamız ile ilk kez sahaya çıktık ve 3 puanla ayrıldık. Bu galibiyeti tüm otizmli çocuklar ve ailelerine hediye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında tanıttığı mavi forma, otizme dikkati çekmek için hazırlatılmış ve bu formaların satışından elde edilen gelirle otizmli çocuklara destek olunacağı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil