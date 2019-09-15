Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ı eleştirdi. Uyar, ""Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geldiği için küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor." dedi.

15.09.2019 15:36
Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor

Dün akşam Antalya'da oynanan ve 2-2 sona eren müsabaka sonrasında açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın küfürlü konuştuğunu iddia etti.

Mehmet Çakmak Uyar

"1 PUAN ÖNEMLİ"

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın Kayserispor yardımcı antrenörü Hasan Özer'e küfürlü konuştuğunu ifade ederek, "Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geldiği için küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor" açıklaması yaptı. Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor deplasmanından 2-2 beraberlik neticesinde alınan 1 puanın önemli olduğunu da vurguladı.

Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)

  • KİM:
    Geçen hafta amma ağladınız acınız geçmedi demek ki hala ağlıyorsunuz herkes kötü siz iyisiniz değil mi çirkef bir yönetim ve takım kurmuşsunuz bravo bu sene gözler üstünüzde sonunuzu merak ediyorum ama
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    Senin daha düşük kültürlerle yoğurulduğun belli. Karakteri düşük insan. Önce kendi takımına bak.
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.