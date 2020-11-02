Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor
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Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor

02.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:19

Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin listesinin ilk sırasında ise Aykut Kocaman var.

Geride bıraktığımız hafta Aykut Kocaman'ın adı Antalyaspor'la anılmış ancak Akdeniz ekibi Abdullah Avcı ile anlaşma sağlamıştı.

Dün gece geç saatlerde Kayserispor'un Bayram Bektaş ile yollarını ayırmasının ardından Sarı-kırmızılı ekipte de arayışlar başladı.

DİĞER ADAYLAR ÜNAL KARAMAN VE BÜLENT KORKMAZ

İddiaya göre Kayserispor'un ilk adayı Aykut Kocaman. Kocaman'ın haricinde Ünal Karaman ve Bülent Korkmaz da sarı-kırmızılıların gündemindeki isimler.

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'da görev yapan tecürbeli teknik adam, şubat ayında yeşil-beyazlı ekipten ayrılmıştı.

Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor
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