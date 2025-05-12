Kayserispor Antalyaspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Kayserispor Antalyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

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KAYSERİSPOR ANTALYASPOR ÖZET

Kayserispor Antalyaspor maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kayserispor Antalyaspor maçı 1-0'lık Kayserispor üstünlüğüyle devam ediyor.

KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kayserispor Antalyaspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.