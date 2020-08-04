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Kayserispor 97 kez oyuncu değiştirdi

Hes Kablo Kayserispor geride kalan sezon 97 kez oyuncu değişikliği yaptı.

Kayserispor 97 kez oyuncu değiştirdi
04.08.2020 08:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:52

Hes Kablo Kayserispor geride kalan sezon 97 kez oyuncu değişikliği yaptı.

Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu 32 puanla 17.sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı 34 maçta 97 kez oyuncu değişikliği yaptı.

Mart ayına kadar 3, sonrasında ise 5 oyuncu değişikliği kuralından ötürü 118 kez oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunan sarı kırmızılılar, bunun 97'sini kullandı. Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 34 maçın 23'ünde 3 oyuncu, 8'inde ise 2 oyuncu değişikliği hakkı kullandı. 2 maçta 4 oyuncu değişikliği yapan Sarı Kırmızılılar, 5 oyuncu değişikliği hakkını sadece sahasında oynadığı Gaziantep maçında kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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