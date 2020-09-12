Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı
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Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı

Hollanda'nın Feyenoord kulübüne Bilal Başacıkoğlu'nun transferinden ötürü ödenmesi gereken bonservis ücretini zamanında ödemeyen Kayserispor'a transfer yasağı geldi. Sarı kırmızılı kulüp, bundan dolayı kadrosuna kattığı 8 futbolcunun lisansını çıkaramadı.

12.09.2020 17:16 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:40

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunun ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, 8 yeni transferinin lisans işlemlerini tamamlayamadı.

BİLAL TRANSFERİ NEDENİYLE YASAK GELDİ

Hollanda'nın Feyenoord kulübüne Bilal Başacıkoğlu'nun transferinden ötürü ödenmesi gereken bonservis ücretini zamanında ödemeyen Kayseri ekibine transfer yasağı geldi. Dün Feyenoord kulübüne ödenmesi gereken 600 bin euroluk rakamı zamanında gönderemeyen sarı-kırmızılı kulübe, FIFA ve TFF üzerinden transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı takımda Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada kulüp ihmalkarlığından ötürü forma giyemeyecek.

Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı

Kaynak: İHA

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