Kayserispor 28 Haziran'da toplanacak
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Kayserispor 28 Haziran'da toplanacak

Kayserispor 28 Haziran'da toplanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına ay sonu itibariyle başlayacak.

Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına ay sonu itibariyle başlayacak.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 2021-2022 futbol sezonu için çalışmalarına ay sonu itibariyle başlayacak. Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, 28 Haziran 2021 günü Kadir Has Tesisleri'nde biraraya gelerek sezonun ilk çalışmasını yapacaklarını ifade etti. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüreceklerini ifade eden Ali Naibi, bazı turnuva ve hazırlık maçları için şehir dışı seyahatleri olacağını, bunların netleşmesiyle birlikte kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Kayserispor'un yeni sezon için başarılı bir dönem geçirmesi gerektiğini dile getiren Futbol Direktörü Ali Naibi, "Kayserispor'un içerisinde bulunduğu ekonomik durum belli. Bu noktada minimum maliyet ile maksimum iş çıkarmaya çalışacağız. Kadromuzda bulunan 8-10 futbolcu ile yolumuzu ayıracağız. Aramıza yeni katılacak isimler olacak. Bunlar önümüzdeki günlerde çok daha net ortaya çıkacaktır" dedi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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