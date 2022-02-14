Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü - Haberler
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Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü

10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'nin Cimil Yaylasında yapıldı.

KAYSERİ (İHA) - 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'nin Cimil Yaylasında yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporcular ilk gün yarışlarında Sprint U-16 kadınlar kategorisinde Şueda Sultan Evci birinci, Ela Özdemir üçüncü, erkeklerde Ahmet Tuğrul üçüncü, U-20 kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U-21+ kategorisinde de Hatice Kuş yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. İkinci gün yapılan bireysel yarışlarda ise sporcular, U-16 kategorisinde Ela Özdemir birinci, Sueda Sultan Evci üçüncü, erkeklerde Kasım Baran Kaygısız üçüncü, U-20 kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U-21+ kategorisinde ise Hatice Kuş üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Rize'de yapılan Şampiyonadan 10 madalya ile dönen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü

Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Kayseri, Türkiye, Rize, Spor, Haberler

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