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Kayserili sporcular Badminton'da Türkiye üçüncüsü

Kayserili sporcular Badminton'da Türkiye üçüncüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankara'da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcular, çift erkek ve çift bayanlarda Türkiye üçüncüsü oldu.

KAYSERİ (İHA) - Ankara'da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcular, çift erkek ve çift bayanlarda Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayserili sporcuların önemli başarılara imza attığı 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da yapıldı. Şampiyonada Kayserili sporcular Ayaz Talha Şahin-Berkay Açar çift erkeklerde, çift bayanlarda ise Emine Gül Kocaoğlu-Emine Nur Kocaoğlu Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayserili sporcular Badminton'da Türkiye üçüncüsü

Kayserili sporcular Badminton'da Türkiye üçüncüsü

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