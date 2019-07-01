Kayserili Bisikletçiler 2 Altın, 2 Gümüş madalya ile döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Salcano Arnavutköy MTB CUP yarışmalarından Kayserili Bisikletçilerimiz 2 altın, 2 gümüş madalya ile döndü.

Salcano Arnavutköy MTB CUP Yarışmaları 30 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Arnavutköy'de yapıldı.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda İlimizi temsilen katılan bisikletçilerimizden; Yıldız A Erkeklerde Davut Duman 2., Yıldız B Erkeklerde; Mehmet Can Çukur 1., Raşit Kolaklıkaya 4., Genç Bayanlarda İrem Nur Korkmaz 1. ve Melike Havva Yiğit 2. oldu.

Sporcularımız elde ettikleri bu derecelerle büyük bir başarıya imza atarak 2 altın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; katıldıkları turnuvalardan derecelerle dönen Kayserili Bisikletçileri ve Antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA