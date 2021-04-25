Kayseri Valisi Günaydın: Ev ziyaretlerinden kaçınalım

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, kalabalık ev gezmelerinin koronavirüs vakalarında en büyük risk kaynağı olduğunu söyleyerek, "Özellikle ramazan ayı nedeniyle vatandaşlarımızın komşu ve arkadaşlarını iftara çağırabilirler.

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, kalabalık ev gezmelerinin koronavirüs vakalarında en büyük risk kaynağı olduğunu söyleyerek, "Özellikle ramazan ayı nedeniyle vatandaşlarımızın komşu ve arkadaşlarını iftara çağırabilirler. Bu davranışları erteleyelim. Mümkün olduğu sürece ev ziyaretlerinden kaçınalım" dedi.

Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alınan tedbirleri yerinde inceledi. Vali Günaydın, Cumhuriyet Meydanında oluşturulan polis kontrol noktasına gelerek, denetimleri takip etti. Vali Günaydın, üç günlük kısıtlamanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Özellikle kısıtlamaya uyum konusunda, durumumuzu yerinde görelim istedik. Sahada gördüğümüz eksiklikler var. Özellikle muafiyet belgelerini yerinde kullanılmadığı durumlarla karşı karşıyayız. Birçok meslek dalında vatandaşların işlerini yapabilmeleri için kendilerine belge düzenledik. Ancak, bunu kendi güzergahlarının dışına çıkarak bunu doğru kullanmadıklarını tespit ediyoruz. Bunun cezası olacaktır. Alınmış muafiyet belgeleri doğru kullanılmalıdır" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUM'

Vali Günaydın, kalabalık ev gezmelerinin en büyük risk kaynağı olduğunu belirterek, "Ev gezmeleri konusunda vatandaşlarımızı uyarıyorum. Özellikle ramazan ayı nedeniyle vatandaşlarımızın komşu ve arkadaşlarını iftara çağırabilirler. Bu davranışları erteleyelim. Mümkün olduğu sürece ev ziyaretlerinden kaçınalım. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Kayseri'de de vaka sayılarında düşüş oluyor ama bu yeterli değil. Aşı oranını yukarı çıkardıktan sonra çok daha güzel şeyler konuşma imkanı bulacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ