Haberler » Spor » Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu - Spor

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Demirspor, güçlü rakibi Argıncıkspor'u 2-1 yenerek lige üç puan ile başladı.

01.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:18
Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu

U-15 Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Demirspor, güçlü rakibi Argıncıkspor'u 2-1 yenerek lige üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Tolga Selvi xxx, Esra Yılmaz xxx, Mustafa Boylu xxx


Argıncık Esnafspor: Burak Mutlu xx, Gül xx, Adem Yılmaz *x, Emirhan Tahta x ( Dk. 49 x), Taner Tak xx, Ali Balkan xx, Mehmet Tanrıkulu xx, Semih Üzel x, Ahmet Gökmen x ( Dk. 25 Serhat Mert x), Mustafa Çakır x ( Dk. 20 Burak Akkoyun xx), Ramazan Ozon x ( Dk. 59 Burak Keleş x)


Demirspor: Recep Özmen xx, Semih Arslan xxx, Eray Kara xxx, Emre Arslan xx, Berkay Uzun xx, Eren Sağdıç xxx, Umut Duran xx, Mehmet Baran xxx, Melih Bağcı xxx, Ömer İlhan xxx, Mustafa Durmuş Çelebi xxx


Goller: Burak Akkoyun Dk. 50 ( Argıncık Esnafspor ), Mustafa Durmuş Çelebi Dk. 28 ve 31 ( Demirspor ) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.