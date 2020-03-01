Haberler » Spor » Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu - Spor

Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu

Kayseri U-14 Play-Off Grubu'nun üçüncü haftasında güçlü rakibi Kayseri Şekerspor'u 1-0 mağlup eden OSB Atletikspor, liderliğin yeni sahibi oldu.

01.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:27
Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu

U-14 Play-Off Grubu'nun üçüncü haftasında güçlü rakibi Kayseri Şekerspor'u 1-0 mağlup eden Atletikspor, liderliğin yeni sahibi oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Cankı xxx,Caner Ünal xxx, Mehmet Ali Can xxx


OSB Atletikspor: Metehan Bölükbaşı xxx, Burkan Şaman xxx, İsmail Can Önal xx (Dk. 45 Mahmut Eray Şahbaz x), Hasan Taha Irmak xxx, Ahmet Taha Soytürk xxx, Hasan Sait Okuyucu xx (Dk. 36 Hasan Hüseyin Ertaş x), Yakup Nazik xx (Dk. 36 Polat Çetinkaya x), Mert Ali Yıldız xx (Dk. 52 Ahmet Haklı x), Burak Altıntaş xxx, Çağan Zeki Doğan xxx, Yasin Özkardaş xx (Dk. 65 Mert ali Ateş x)


Kayseri Şekerspor: Ubeydullah Karakaya xx, Furkan Gülce xx, Kerem Bozkuş x, Oğuzhan Şervanlı xx, Gürkan Yaşar xx, Osman Susam xx, Egem İvecan x, Eren Yiğit xx, Rahman Güneri xx, Erhan Duman xx


GOL: Yakup Nazik Dk. 10 (OSB Atletikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler