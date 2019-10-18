18.10.2019 13:35

Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada İstem Koleji, güçlü rakibi TED Koleji'ni 64-52 yenerek zirve için önemli bir avantaj elde etti.



Salon: Atatürk Spor Salonu



Hakemler: Ferhat Barut xx, Fatma Nur Gümüş xx



İstemKoleji: Hasan Özbey xxx, Mustafa Çakıroğlu xxx, Mustafa Tirli xx, Aybars Aydın xxx, Yiğit Utku Çelebi xx, - Anıl Danış xx, Ahmet Elmağaçlı xx, Salih Özcan xx, Mahmut Aydınbelge xx



TED Koleji: Murat Yücel x, Tura Genç xx, Erol Efe Oğuzırk xx, Arda Gültekin xx, Mahmut Arda Savaş x, -Necip Arda Gözüküçük x, Orhan Soyışık x, Batuhan Dikmen x, Kemal Murat x, Mert Ali Yıldız x, Batu Kömürcü x, Avni Cıngıllı x



İhraçlar: Mustafa Tirli ( İstem Koleji )



Periyotlar:



1. Periyot: 20-13 (İstem Koleji)



2. Periyot: 30-25 (İstem Koleji)



3. Periyot: 50-38 (İstem Koleji)



4. Periyot: 64-52 (İstem Koleji) - KAYSERİ

Kaynak: İHA