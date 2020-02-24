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Kayseri Süper Amatör Küme 19.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 19. haftasında Develispor evinde oynadığı maçta Talas Anayurtspor'u 8-1 gibi farklı mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

24.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:52
Kayseri Süper Amatör Küme 19.Hafta

Süper Amatör Küme'nin 19. haftasında Develispor evinde oynadığı maçta Anayurtspor'u 8-1 gibi farklı mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.


Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xxx, Levent Yeşilyurt xxx, Mustafa Soner Yüce xxx


Develispor: Batuhan Karakoç xx, Çağlar Erdemci xxx, Erkan Atçı xxx, Halil Yozgat xxx (dk.80 Okan Uçar ), Emre Öztürk xxx, Selim Yağmur xxx, Mehmet Kahveci xxx, Ağca xxx, (dk.69 Volkan Gülsever xx), Ahmet Emin Ayata xxx, Burak Arslan xxxx, Mevlüt Metin xxx


Talas Anayurtspor: Deniz Ülker x, (dk. 71 Mehmet Çetinkaya x), A.Kerim Sain x, Ahmet Sürmeli x, İlker Karadöl x, Metin Yılmaz x, (dk. 66 Önal Baykal x), Mustafa Ekinci x, Furkan Karakaya x, Semihcan Gül x, Emrecan Tepetaş x, Doğan Bilgin x, Yaşar Alak x


Goller: Mevlüt Metin (dk.18 ve 83) Burak Arslan (dk.21-57 ve 90+1), Mehmet Furkan Ağca (dk.61), Volkan Gülsever (dk.72), Ahmet Emin Ayata (dk.77) (Develispor), Furkan Karakaya (dk.88) (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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