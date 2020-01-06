Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, ligin ikinci yarısının ilk maçta Kayseri Yolspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, ligin ikinci yarısının ilk maçta Kayseri Yolspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1
Hakemler: Necati Selçuk Şahin xxx, Osman Baruk xxx, Recep Güneş xxx
Kayseri Yolspor: Yakuphan Kocaoğlu x, Murat Şen x, Abdullah Aydilek x, Ümit Al x, Said Emre Gündoğan x, Birhat Yağbasan x, (Dk.61 Samet Uçar x), Cüneyt Egemen Karagöz x, (Dk.65 Yunus Güneri x), Gökhan Savranlar x, Mustafa Sağlağ x, Koray Tuna x, Sadık Yücel x,(Dk. 61 Bahattin Can Ardıç x)
Develispor: A.Samed Karakoyun xx, Çağlar Erdemci xx, Halil Yozgat xxx, Emre Öztürk xxx, (Dk.84 Bilal Çavuş x), Selim Yağmur xxxx, Mehmet Kahveci xxx, Mehmet Furkan Ağca xxx, Ahmet Emin Ayata xxx, (Dk.80 Batuhan x), Okan Uçar xxx, Mevlüt Metin xxx, (Dk.80 Burak Arslan x)
Goller: Mustafa Sağlağ Dk.23, Ümit Al Dk.79 (penaltı) (Kayseri Yolspor), Halil Yozgat Dk.47, Okan Uçar Dk.60, Selim Yağmur Dk.75, Mehmet Furkan Ağca Dk.81 (penaltı) (Develispor)
Kaçan Penaltı: Burak Arslan Dk.89 ( Develispor) - KAYSERİ