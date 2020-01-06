Haberler » Spor » Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta - Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, ligin ikinci yarısının ilk maçta Kayseri Yolspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

06.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:42
Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta

Süper Amatör Küme lideri Develispor, ligin ikinci yarısının ilk maçta Kayseri Yolspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Stat: Argıncık Stadı 1


Hakemler: Şahin xxx, Osman Baruk xxx, xxx


Kayseri Yolspor: Yakuphan Kocaoğlu x, x, Abdullah Aydilek x, Ümit Al x, Said Emre Gündoğan x, Birhat Yağbasan x, (Dk.61 Samet Uçar x), Cüneyt Egemen Karagöz x, (Dk.65 Yunus Güneri x), Gökhan Savranlar x, Mustafa Sağlağ x, Koray Tuna x, Sadık Yücel x,(Dk. 61 Bahattin Can Ardıç x)


Develispor: A.Samed Karakoyun xx, Çağlar Erdemci xx, Halil Yozgat xxx, Emre Öztürk xxx, (Dk.84 Bilal Çavuş x), Selim Yağmur xxxx, Mehmet Kahveci xxx, Mehmet Furkan Ağca xxx, Ahmet Emin Ayata xxx, (Dk.80 Batuhan x), Okan Uçar xxx, Mevlüt Metin xxx, (Dk.80 Burak Arslan x)


Goller: Mustafa Sağlağ Dk.23, Ümit Al Dk.79 (penaltı) (Kayseri Yolspor), Halil Yozgat Dk.47, Okan Uçar Dk.60, Selim Yağmur Dk.75, Mehmet Furkan Ağca Dk.81 (penaltı) (Develispor)


Kaçan Penaltı: Burak Arslan Dk.89 ( Develispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler