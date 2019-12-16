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Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının son haftasında oynanan Trend Gayrımenkulspor-Hacılar Erciyesspor maçı 2-2 eşitlikle sonuçlar takımlar haftayı 1 puan ile kapattı.

16.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:52
Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta

Süper Amatör Küme'de ilk yarının son haftasında oynanan Trend Gayrımenkulspor-Hacılar Erciyesspor maçı 2-2 eşitlikle sonuçlar takımlar haftayı 1 puan ile kapattı.


Stat: Erkiler 2 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Turan Çelik xx, Mehmet Koç xx


Trend Gayrımenkul: Ebubekir Kara xx, Muharrem Emre Tokgöz xx (Dk. 63 İsmail Yılmaz x), Hüseyin Can Taş x (Dk. 63 Mehmet Ali Öncü xx), Şeyh İsmail Orhan xx, Mehmet Ali Tanrkulu xx, Fatih Ülker xx, Alparslan İnce xx, Muhammed Akçiçek xx, Mehmet Kındık xx, Halis Barbaros xx, xxx


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu xx, Uğur Özdemir xx Yusuf Karaboğa xx Hüsamettin Sünger xx, Abubekir Beydilli xx, Mehmet Gençoğlu xx, Murat Mağara xx ( Dk. 83 Ahmet Dalcı x), Burak Türkmen xx, Süleyman Yasa xx ( Dk. 88 Batuhan Murat Çobanoğlu x), Kasım Alıcı xx, Ahmet Emin Ayata xxx ( Dk. 63 Samet Kaan Karaca x)


Goller: Adem Şener Dk. 59, Mehmet Ali Öncü Dk. 82 (pen) ( Trend Gayrimenkul ), Ahmet Emin Ayata Dk. 23, Kasım Alıcı Dk. 62 (pen) ( Hacılar Erciyes Gençlik) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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