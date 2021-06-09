Kayseri Şeker'den halka arz öncesi oda başkanlarına ziyaret
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Kayseri Şeker'den halka arz öncesi oda başkanlarına ziyaret

Kayseri Şeker'den halka arz öncesi oda başkanlarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ve Genel Müdür Yardımcısı Selcen Erişen, halka arzına sayılı günler kalan Kayseri Şeker'in bu konudaki çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak ve istişarede bulunmak üzere...

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ve Genel Müdür Yardımcısı Selcen Erişen, halka arzına sayılı günler kalan Kayseri Şeker'in bu konudaki çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak ve istişarede bulunmak üzere Kayseri Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Odası Başkanlarını ziyaret ettiler.

İlk olarak Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'yi makamında ziyaret eden Başkan Akay ve beraberindekiler, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İncesu OSB Başkanı Ali Baktır, KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlık Divan Üyeleri ile bir süre görüş alışverişinde bulundular. Kayseri Şeker'in halka arzı ile birlikte yaşanacak ekonomik gelişmelerin ve Kayseri Şeker'in dünya pazarındaki yeri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Akay, Kayseri Şeker'in sürekli büyüyen dinamik yapısının, halka arz süreci ile birlikte daha disiplinli, kurumsal ve çok daha aktif bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise Kayseri Şeker'in kurumsal hedeflerini ve üreticiye sahip çıkan sürdürülebilir çalışmalarını övgüyle takip ettiklerini belirterek, halka arz sürecinde Başkan Akay ve emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür etti.

Daha sonra Kayseri Ticaret Odasına geçerek Oda Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alkan ile makamında bir araya gelen Başkan Akay ve beraberindeki heyet, Kayseri Şeker'in Kayseri'nin önemli bir değeri olduğunu ve halka arz öncesi Kayseri Ticaret erbabının bu konudaki desteklerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Akay, Başkan Ömer Gülsoy ile ekibinin dostluğunu ve nezaketini yakından gördüklerini de belirterek, "Kayseri Şeker sektöründe bir ilki gerçekleştirme noktasında önemli bir çalışmaya başladı. Kayseri Şekerin adını dünyaya duyurmak için bir girişimde bulunduk. Halka arz çalışmaları konusunda Sermaye Piyasa Kurulu süreci devam ediyor. Bu konuda Başkan Gülsoy'a bilgiler sunduk. Kayseri'deki ticaret erbabı adına destekler talep ettik, çünkü Kayseri Şeker, şehrimizin değerli bir markasıdır" şeklinde konuştu.

Başkan Gülsoy ise Kayseri Şeker Yöneticilerini KTO'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halka arz noktasında da yaptığınız çalışmaları takdir ediyor ve yakından takip ediyoruz. Türkiye'de şeker sektöründe faaliyet yürüten bir kooperatif kuruluşu ilk defa böyle bir teşebbüsü gerçekleştirme noktasına geldi. İnşallah Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir an önce karar gelir. Kayseri Şekerin yatırım ve büyüme planlarını gayet başarılı buluyorum, Kayseri'nin göz bebeği bir markamızsınız" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Gülsoy, günün anısına Başkan Akay'a plaket takdim etti.

Son olarak Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Başkan Akay ve Şirket Genel Müdürü İsmail Gedik, Oda Başkanı Recep Bağlamış ile bir süre karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Kayseri Ticaret Borsası'nın en fazla tescil yaptıran üyesi olan Kayseri Şeker'in, yatırım ve büyüme planları, halka arz konusu ve diğer çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Başkan Akay, Oda Başkanı Recep Bağlamış ve Yönetim Kurulu Üyelerine, gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Şeker'in halka arz çalışmaları ve yürüttüğü tüm örnek projeler için Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik'e başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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