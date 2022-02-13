Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8

Demirören Haber Ajansı, İlyas Kaplan - Spor
 - Güncelleme:
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8

STAT: Sümer 2 NoluHAKEMLER: Ahmet Çıtak, Mehmet Koç, Sema ÇetinKAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet - Alina Mahmudova (Dk.83 İrem Karaday), İrem Barut, Aysun Muradova (Dk.77 Gülbahar Yıldız), Saniye Arslano, Gülşen Urgun, Şeyma Nur Gençsoy (Dk.71 Pınar Çeri), Lamia Alizade (Dk.

KAYSERİ (DHA) -

STAT: Sümer 2 Nolu

HAKEMLER: Ahmet Çıtak, Mehmet Koç, Sema Çetin

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet - Alina Mahmudova (Dk.83 İrem Karaday), İrem Barut, Aysun Muradova (Dk.77 Gülbahar Yıldız), Saniye Arslano, Gülşen Urgun, Şeyma Nur Gençsoy (Dk.71 Pınar Çeri), Lamia Alizade (Dk.46 Şeyma Yücel), Sona Rahimova, Rabia Koç (Dk.46 İlayda Karakaya), Elmas Karakaya

WULTZ FATİH KARAGÜMRÜK: Duygu Yılmaz (Dk.65 Ezgi Oral) - Marija, E. Msipa, Şilan Aykoç (Dk.46 Dilek Enli), Özge Çamuroğlu, Elif Ataol (Dk.60 Ayçahan Tekmen), Derya Arhan, Ferda İpek (Dk.65 Betül Birgül), Milimu, Saratou Traore, Bassira Toure (Dk.77 Gözde Uçar)

GOLLER: Dk.85 Şeyma Yücel ( Kayseri Kadın Futbol Kulübü) - Dk.11 - Dk.25 - Dk.36 - Dk.88 Saratou Traore, Dk.20 Derya Arhan, Dk.49 - Dk.71 Bassira Toure, Dk.75 Milimu (Wultz Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: İrem Barut ( Kayseri Kadın Futbol Kulübü) - Ayçahan, Dilek (Fatih Karagümrük)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 11'inci hafta müsabakasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Wultz Fatih Karagümrük'e 8-1'lik sonuçla mağlup oldu.


- Kayseri
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Ahmet Çıtak, Mehmet Koç, Kayseri, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title