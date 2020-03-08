SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu - Spor
Ahmet Çıtak, İsmail Efe, Güneşli, Kayseri, Spor

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda Mevlana Yıldızspor ile Güneşli Gençlikspor takımları 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

08.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:05
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda Mevlana Yıldızspor ile Güneşli Gençlikspor takımları 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Çıtak xx, Harun Soyeşik xx, Sema Çetin xx


Mevlana Yıldızspor: Burakhan Ceylan xx, Ahmet Yücel xx, Aydın Ülger xx, Özgür Burak Şengül xx, Abdulkadir Oğuz xx, Ekrem Sarıyar xx, Kadircan Coşgun xx, Salih Afşar xx, Fırat Aksu xx, İsmail Efe xxx, Ömer Sun xx


Güneşli Gençlikspor: Nuh Karabulut xx, Şükrü Yapgu xx, Yüksel Çağlıkasap xx (Dk. 63 İsa Özkara x), Ahmet Güneş xx, Ömer Koç xx, Emre Yılmaz xx, Evren Özel xxx, Çağrı Pekgüzel xx, Salih Yıldırım xxx, Sabit Temir xx, Halil İbrahim İslam xx (Dk. 55 Hasan Erdem xx)


Goller: İsmail Efe Dk. 5 (pen) ve 48 (Mevlana Yıldızspor), Salih Yıldırım Dk. 40 (pen), Evren Özel Dk. 52 (Güneşli Gençlik) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Spor
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Spor
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Spor
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Spor
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Faik Öztrak Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Elçin Sangu Acun Ilıcalı Gülben Ergen Nilperi Şahinkaya
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Arda Kardeşler Malcolm Thomas Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:26:00. #1.15#