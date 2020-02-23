Haberler » Spor » Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu - Spor

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Kayseri Olimpikspor, rakibi Kılıçaslan Yıldızspor'u 5-1 yenerek lige üç puan ile başladı.

23.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:02
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

İkinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Kayseri Olimpikspor, rakibi Kılıçaslan Yıldızspor'u 5-1 yenerek lige üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre xx, Muhammet Ülker xx, Barışcan Ateş xx


Kılıçaslan Yıldızspor: Lütfi Ünal x, Faruk Kalkan x, Emre Akmete x (Dk. 42 Şahin Bakar x (Dk. 78 Baki Göben x), Çağrı Polat xx, x, Yusuf Karakoç xx, Can Doldur x, İsmail Doğan x, Arda Biçer x (Dk. 30 Caner Seçen x), Yusuf Berbero x, Emre Öksüz xx


Kayseri Olimpikspor: Ömer Aktosun xxx, Burak Kefkir xxx, Mahmut Elma xx (Dk. 70 Fevzi Tecir x), Murat Şahin xxx, Durdu Mehmet Göksel xxx, Metin Tanrısever xxx, Selçuk Varlı xx (Dk. 46 Ali Işık xx), Fatih Çetin xxx, Ömer Karlı xxx, Gökhan Yeşilbaş xxxx, Aykut Yegenoğlu x (Dk. 41 Recep Tayyip Fidan xx)


Goller: Metin Tanrısever Dk. 10, Gökhan Yeşilbaş Dk. 18, 65 ve 70, Ömer Karlı Dk. 60 (Kayseri Olimpikspor), Çağrı Polat Dk. 60 (Kılıçaslan Yıldızspor)


Kırmızı Kart: Mustafa Yıldız Dk. 72 (Kılıçaslan Yıldızspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler