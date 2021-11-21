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Kayseri Hasketbol Aksaray'dan galibiyetle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayseri Hasketbol Aksaray'dan galibiyetle döndü

Kayseri Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü U18 Kız takımı Aksaray'da, Via Fen Koleji Lise takımı ile çıktığı hazırlık maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

AKSARAY (İHA) - Kayseri Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü U18 Kız takımı Aksaray'da, Via Fen Koleji Lise takımı ile çıktığı hazırlık maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Kayseri ekibi Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nde Aslı Nur Kutlu 14 sayı, 6 ribaund, 3 asist, İlkim Dursun 21 sayı, 4 asist, 3 top çalma, Dilara Coşkun 8 sayı, 12 ribaund, Sirel Çolak 10 sayı ve 4 asistlik performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Maçtan sonra değerlendirme yapan Hasketbol Gençlik ve spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, "Aksaray deplasmanında oynadığımız maçta güzel bi oyun sergileyerek sahadan galip ayrılan sporcularımı tebrik ediyorum. Bizleri bu deplasmanda yalnız bırakmayan velilerimize, ayrıca bizleri Aksaray'da misafir eder Viafen Koleji yönetici antrenör ve sporcularına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Hasketbol Aksaray'dan galibiyetle döndü

Kayseri Hasketbol Aksaray'dan galibiyetle döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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