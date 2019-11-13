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Kayseri Gençlerbirliği, Gaziantep yolcusu

Kayseri Gençlerbirliği ligin 5. haftasında deplasmanda Gazikentspor ile karşı karşıya gelecek.

13.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:26
Kayseri Gençlerbirliği, Gaziantep yolcusu

ligin 5. haftasında deplasmanda Gazikentspor ile karşı karşıya gelecek.


Kadınlar 2. Liginde mücadele eden ve geride kalan 4. hafta sonunda 10 puan toplayan Kayseri Gençlerbirliği Bayan takımı ligde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Pazar günü 'te oynayacağı zorlu maç öncesi hazırlıklarını Argıncık Kompleksinde yaptığı çalışmalar ile sürdüren Kırmızı-Siyahlılar Cumartesi günü karayolu ile Gaziantep'te gidecek.


10 puanla 3.sırada yer alan Kayseri Gençlerbirliği'nde keyifler ve moraller yerinde. Pazar günü Gaziantep Batur Stadında oynanacak olan Gazikentspor ile Kayseri Gençlerbirliği karşılaşması saat 12.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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