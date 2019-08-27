Kayseri'den 10 yardım tırı yola çıktı

27.08.2019 15:35

Müftümüz Prof. Dr. Şahin Güven, Kayseri'den Suriye'ye yönelik gönderilen bugünkü 10 TIR yardım ile birlikte toplam yardım tırlarının sayısının 518'e ulaştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak 2016 yılının mart ayından bu tarafa yaklaşık 3 buçuk yıldır her ay Kayserimizden ihtiyaç sahibi olan sınır ötesindeki mağdur, muhtaç ve mazlum kardeşlerimize, yardım gönderiyoruz. Bizler özellikle bölgede bulunan Türkiye Diyanet Vakfımızın fırınlarında ekmek olup ihtiyaç sahiplerinin sofrasına sıcak ekmek olarak konulacak bir gıda maddesi olan un gönderiyoruz. Ayrıca bunun yanında zaman zaman ihtiyaç malzemeleri de gönderiyoruz. Diğer gıda maddeleri de gönderiyoruz. Hepinizin bildiği üzere önümüzdeki ay ülkemizde de okullarımız açılacak. Yine "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı" harekâtıyla askerlerimizin terörden temizlemiş olduğu bölgelerde ikamet etmekte olan o mülteci kardeşlerimizin çocukları da Milli Eğitimin açmış olduğu okullarda öğrenim görecekler. Bu öğrencilere de gelecek ay içerisinde inşallah kırtasiye ve okul malzemeleri göndermek istiyoruz. Bu bağlamda ben siz basın mensuplarının da aracılığıyla bütün hayırseverlerimize seslenmek istiyorum. Bölgede ikamet etmekte olan, terörden arındırılmış olan bölgedeki çocuklarımızın da okullu olabilmesi ve onların da okullarında eğitim alabilmeleri için kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız var. Hayırseverlerimizin destekleriyle bölgedeki okullarımızın hem kırtasiye malzemelerini, hem de oradaki öğrencilerimizin giyim kuşamlarını, formalarını Kayserimizden göndermek istiyoruz. Eylül ayının 2. haftasında Kayserimizden göndereceğimiz bu yardımlara bütün halkımızın desteğini bekliyoruz. Bir tane çocuğumuzun kırtasiye malzemelerini alıp, okul çantasını doldurarak gönderebilirsek o çocuklarımızın eğitimli birer insan olmalarını sağlayabiliriz.

Ve özellikle ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin ve terör şebekelerinin eline oradaki yetişmekte olan gençleri terk etmemiş oluruz.

Ben bu vesileyle özellikle Kayserimizden az çok tanıyıp bir çuval da olsa, bir tırla da olsa "yükümüz kardeşlik" sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yardım kampanyamıza katkıda bulunan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün personelimize, Müftüsünden hizmetlisine varıncaya kadar, özellikle de İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an kursu hocalarımızın büyük desteği ve katkısıyla bu yardımları hazırlıyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bir teşekkürde basın mensuplarımıza yapmak istiyorum. Çünkü basın mensuplarımız Türkiye Diyanet Vakfı ve Kayseri İl Müftülüğü olarak göndermiş olduğumuz yardımları halkımıza duyuruyor. Halkımız da bu yardımların her ay devam ettiğini görerek bizzat müftülüklerimize müracaat edip yardımlarını getiriyorlar. Ancak teşekkürün en büyüğü hayırseverlerimize. Çünkü onların yapmış oldukları bu hayırlarla bölgedeki insanlar terörden uzak ve aynı zamanda karınlarını doyuracak bir lokma ekmeği sofralarında görebiliyorlar. Yüce Mevla bu hayır yürüyüşümüzü devam ettirsin inşallah." dedi.

Sayın Güven, daha sonra dua etti.Duanın ardından yardım TIR'ları uğurlandı.

Düzenlenen programa, İl Müftümüz Prof. Dr. Şahin Güven'in yanı sıra, İl Müftü Yardımcıları Mehmet İzci, Fatma Feyza Güner, Ahat Taşcı, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Kocasinan İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, din görevlileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Bültenler