Kayseri'de yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi

08.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:58

Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye 3 bin 20 lira ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yahyalı ilçesine bağlı Yeşilköy Genel Avlağı'nda yaptıkları koruma denetimleri sırasında yasa dışı avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı. Avcıların avladığı yaban tavşanı ve kınalı keklik ile ruhsatsız, takozu bulunmayan 2 tüfeğe el konuldu. Kaçak avlanan 2 kişiye, toplam 3 bin 20 lira ceza kesildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayatının korunması için çalışmalarını hassasiyetle yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: AA