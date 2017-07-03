Kayseri'de Su Kesintisi

Kayseri'de, Gesi Fatih ve Cumhuriyet mahallerinde yarın kısmi su kesintisi uygulanacağı bildirildi.



KASKİ'den yapılan açıklamada, Gesi Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde 4 Temmuz salı günü 08.00-17.00 saatlerinde hat yenileme ve bağlantı çalışması yapılacağı belirtildi.



Çalışmalar süresince kısmi su kesintisi uygulanacağı ifade edilen açıklamada, kesintiden Gesi Fatih ve Cumhuriyet mahallelerindeki abonelerin etkileneceği kaydedildi.