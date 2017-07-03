Kayseri'de Su Kesintisi
Kayseri'de, Gesi Fatih ve Cumhuriyet mahallerinde yarın kısmi su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Kayseri'de, Gesi Fatih ve Cumhuriyet mahallerinde yarın kısmi su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
KASKİ'den yapılan açıklamada, Gesi Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde 4 Temmuz salı günü 08.00-17.00 saatlerinde hat yenileme ve bağlantı çalışması yapılacağı belirtildi.
Çalışmalar süresince kısmi su kesintisi uygulanacağı ifade edilen açıklamada, kesintiden Gesi Fatih ve Cumhuriyet mahallelerindeki abonelerin etkileneceği kaydedildi.