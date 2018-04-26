Kayseri'de Kayıtlı İş Gücü Sayısı 87 Bin 149 Olarak Belirlendi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan ayı toplantısı Vali Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı.

Vali Kamçı, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, ilk olarak Ocak ve Şubat 2018 aylarında yapılan toplantılarda alınan kararlar değerlendirildi.

Vali Kamçı, yapılan değerlendirmenin ardından, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda 2018 yılı Ocak - Mart döneminde İŞ-Kur Müdürlüğüne 20 bin 150 kişinin işe girmek amacı ile ilk kez başvuruda bulunduğunu, toplam İŞ-Kur Müdürlüğüne kayıtlı işsiz sayısının 45 bin 200, kayıtlı işgücü sayısının ise 87 bin 149 olarak gerçekleştiğini ifade ederek, İŞKUR'un çalışmalarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"2018 Ocak - Mart döneminde 10'u kamu, 8.385'i ise özel sektörden olmak üzere toplam 8.395 kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Alınan açık işlere karşılık aynı dönemde işverenlere yapılan toplam takdim sayısı ise 10.985 olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak - Mart döneminde toplam 2.051 kişi işe yerleştirilmiştir."

Vali Kamçı, 2017 yılı Ocak - Aralık döneminde işini kaybeden ve işsizlik sigortasından faydalanmak amacıyla 24 bin 919 kişinin başvuruda bulunduğunu, bunlardan 15.263 kişiye işsizlik ödeneğinin bağlandığını, 2018 yılı Ocak - Mart döneminde ise işini kaybeden ve işsizlik sigortasından faydalanmak amacıyla 6 bin 819 kişinin başvuruda bulunduğunu, bunlardan 3 bin 336 kişiye işsizlik ödeneğinin bağlandığını söyledi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - KAYSERİ