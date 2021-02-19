Kaçak 65 lüks araç motoru ele geçirildi
19.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:29
Kayseri'de bir depoya düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 65 lüks araç motoru bulundu.
Kayseri'de bir depoya düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 65 lüks araç motoru bulundu.
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Oto Sanayi Sitesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.
Aramada, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan 65 lüks araç motoru ele geçirildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı