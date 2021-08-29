Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sona erdi

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası tamamlandı.

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası tamamlandı.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen ve 50 ilden 860'ı erkek 1550 sporcunun katıldığı şampiyonanın beşinci gününde, 4 kategoride müsabakalar gerçekleştirildi.

Kadınlar 35 kiloda birinci Emine Bayrak, ikinci Ceren Yıldırım, üçüncü Ecrin Turunç ile Bengü Şahincioğlu oldu.

Kadınlar 40 kiloda Ayşe Ayar birinciliği, Zehra Yanık ikinciliği, Begüm Tunç ve Pınar Asya Cengiz ise üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar 45 kiloda Selver İrem Günaydın birinci, Buğlem Nerkiz ikinci, Melek Zümra Öksüz ve Bera Saraçoğlu ise üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar 50 kiloda birinci Eylül Koç, ikinci Ecrin Çetin, üçüncü Ela Görgen ile Ecrin Çavuş oldu.

Şampiyona ödül töreni ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya