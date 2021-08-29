Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sona erdi

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Spor

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası tamamlandı.

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası tamamlandı.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen ve 50 ilden 860'ı erkek 1550 sporcunun katıldığı şampiyonanın beşinci gününde, 4 kategoride müsabakalar gerçekleştirildi.

Kadınlar 35 kiloda birinci Emine Bayrak, ikinci Ceren Yıldırım, üçüncü Ecrin Turunç ile Bengü Şahincioğlu oldu.

Kadınlar 40 kiloda Ayşe Ayar birinciliği, Zehra Yanık ikinciliği, Begüm Tunç ve Pınar Asya Cengiz ise üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar 45 kiloda Selver İrem Günaydın birinci, Buğlem Nerkiz ikinci, Melek Zümra Öksüz ve Bera Saraçoğlu ise üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar 50 kiloda birinci Eylül Koç, ikinci Ecrin Çetin, üçüncü Ela Görgen ile Ecrin Çavuş oldu.

Şampiyona ödül töreni ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Filiz Akın Mesut Akusta Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 12:10:49. #1.16#

title