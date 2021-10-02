Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi - Haberler Spor
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Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi

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Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, sahasında Trabzonspor'la karşılaşıyor. Maçta bir holiganın güvenlik güçlerini atlatarak sahaya dalması yürekleri ağza getirdi. Bordo-mavili takımın yıldızı Bakasetas'la burun buruna gelen holigan, Yunan futbolcuya büyük tepki gösterdi. Olayın ardından güvenlik güçleri şahsı yakalayarak yaka paça stattan çıkardı.

Kayserispor- Trabzonspor maçında bir holiganın sahaya atlaması sonrası sahalarda görmek istenilmeyen görüntüler yaşandı.

YAKA PAÇA STATTAN ÇIKARILDI

Karşılaşmanın 44. dakikasında Kayseri tribünlerinden bir holigan sahaya daldı. Trabzonspor'un golünü atan Bakasetas'ın üzerine yürüyen şahıs, Yunan futbolcuyla burun buruna geldi ve bağırmaya başladı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gözü dönmüş holigan stattan apar topar çıkarıldı.

Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldiGörüntü: Beinsports

Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldiGörüntü: Beinsports

Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldiGörüntü: Beinsports

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Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı

Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı
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Haber: Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi - Haberler Spor
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