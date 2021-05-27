Kayseri'de bir sürücü 3 kilometre arayla iki araca çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kayseri'de bir sürücü 3 kilometre arayla iki araca çarptı: 2 yaralı

Kayseri'de bir sürücü 3 kilometre arayla iki araca çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de bir kişinin otomobiliyle 3 kilometre arayla iki araca çarpması sonucu baba ile kızı yaralandı.

Kayseri'de bir kişinin otomobiliyle 3 kilometre arayla iki araca çarpması sonucu baba ile kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.Ö. yönetimindeki 16 ACA 32 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Kadir Has Caddesi'nde, 38 ZS 937 plakalı araca arkadan çarpıp kaçtı.

Aracıyla yaklaşık 3 kilometre uzaklaşan Ş.Ö, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Canel Sokak'ta, D.Y. idaresindeki 38 ACD 593 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada D.Y. ve yanında bulunan kızı M.Y. yaralandı. Yaralılar,112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilinden inerek olay yerinden uzaklaşan Ş.Ö, yaklaşık yarım saat sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Öte yandan, kaza anı ve sürücünün olay yerinden uzaklaşması, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu
7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Oğuzhan Koç Burak Sergen Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de bir sürücü 3 kilometre arayla iki araca çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 00:21:07. #1.13#

title