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Özvatan, Kayseri, Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Anadolu Yıldızları, ligde tutunma mücadelesi veren rakibi Özvatan Gençlikspor'u 5-1 mağlup etti.

08.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:01
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Anadolu Yıldızları, ligde tutunma mücadelesi veren rakibi Özvatan Gençlikspor'u 5-1 mağlup etti.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz xx, Harun Soyeşik xx, Yusuf Adsalmış xx


Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan Akgüneş xxx, Oğuzhan Şimşek xx (Dk. 80 Furkan Kılıç x), Samet Atsız xx (Dk. 70 Teyfik Sarıkaya xx), Ali Yıldız xxx, Gökhan Mutlu xxx, Batuhan Şahin xxx, Eray Yazılıtaş xxx (Dk 75 Lokman Arslan x), Mustafa Yılmaz xxx, Muhammed Emre Şahin xxx, Murat Aydın xxx, Berat Aydemir xxx


Özvatan Gençlik: Furkan Bilir x, Mehmet Hançer x, Engin Kaya x, Selim Aslan xx, Ali Callak x (Dk. 70 Oğuzhan x), Ertuğrul Callak x, Cambaz Halil Arıçboğa xx, Yusuf Başo x, Mustafa x, Hakan Yıldız x, Alperen Baykuş xx


Goller: Muhammed Emre Şahin Dk. 5, Murat Aydın Dk. 18 ve 88, Berat Aydemir Dk. 60 ve 80 (Anadolu Yıldızları), Engin Kaya Dk. 2 (Özvatan) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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