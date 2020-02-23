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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan iki takımın maçında Kayseri Yolspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 7-1 gibi farklı bir skor ile yenerek haftanın flaş sonucuna imza attı.

23.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:57
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan iki takımın maçında Kayseri Yolspor, güçlü rakibi 'ni 7-1 gibi farklı bir skor ile yenerek haftanın flaş sonucuna imza attı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Berkan Özkoçak xx, Mustafa Boylu xx, Sema Çetin xx


Yolspor: İmdat Mercan xxx, Murat Akbulut xxx, Hamit Doğan xxx, Efehan Çimen xxx, Birhat Yağbasan xxx, Yasin Tarım xxx, İbrahim Doğukhan Örnek xxx, Yunus Güneri x (Dk. 30 Okan Kılıç xx), Mustafa Saylağ xxx (Dk. 70 Kasım Argun xx), Durmuş Tarım ***, Bahatin Can Ardıç xxx (Dk. 80 Ali Osman Ergüneri x)


Gençlerbirliği: Eray Şahin x(Dk. 65 Kamil Ateş x) Sezai Küçük x, Serhat Pakır x, Fatih Aktaş x (Dk. 46 Enes Atcı x), Abdullah Büyükelbaşı x, Tahir Can Çeçen x, Yunus Emre Mert x, Muhammed Emin Özcan x, Burak Polat x, Batuhan Alen x, Samed Aydın x


Goller: Samed Aydın Dk. 53 (Gençlerbirliği), Mustafa Saylağ Dk. 15, 48 ve 65, Yunus Güneri Dk. 10, Bahattin Can Ardıç Dk. 25 ve 55, Yasin Tarım Dk. 60 (Yolspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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