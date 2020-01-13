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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Esen makine Belsinspor ile Özvatan Gençlikspor 2-2 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattılar.

13.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:55
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Esen makine Belsinspor ile Gençlikspor 2-2 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattılar.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Hacı Güverti xx, Murat Ahi xx, Oğuzhan Döner xx


E.M.Belsinspor: Burhan Şahin xx, Volkan Bedel xx, Yunus Emre Korkmaz xx, Yıldırım Bayazıt xx, Tolga Altun xx, Mehmet Bozoğan xx, Ömer Söyler xxx, Mikail Karaman xx, Uğur Alper xx, Ömer Can xx, xxx


Özvatan Gençlik: Furkan Bilir xx, Canbaz Halil xx, Mehmet Hançer xx, Yusuf Başo xx, İsas Durmuş Karadaş xx, Alperen Bayılıuş xx(Dk. 65 Rahim Çaça x), Ertuğrul Collok xx, Hakan Yıldız xxx, İbrahim Özdin xxx, Tolgahan Tepeli xx, Umut Kayalı xx


Goller: Ömer Söyler Dk. 20, Ahmet Temur Dk. 73 (pen) (E.M. Belsinspor), İbrahim Özdin Dk. 35 ve 43 (Özvatan Gençlik)


Kırmızı Kartlar: Ahmet Temur Dk. 78 (E.M.Belsinspor), Hakan Yıldız Dk. 75, İbrahim Özdin Dk. 78, Canbaz Halil Dk. 82 (Özvatan Gençlik) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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