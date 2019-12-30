Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Talas Anayurtspor'u 6-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Talas Anayurtspor'u 6-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık 1 No'lu Saha
Hakemler: Arman Erkılıç xx, Bekir Kahraman xx, Serkan Yıldırım xx
Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan Akgüneş xxx, Oğuzhan Şimşek xxx, Samet Atsız xxx ( Dk. 75 Tevfik Sarıkaya x) Mustafa Oktay xxx, Ali Yıldız xxx, Gökhan Mutlu xxx ( Dk. 55 Emre Şahin xx), Eray Yazılıtaş xxx, Mustafa Yılmaz xxx, Karahan Hamurcu xxxx, Murat Aydın xxx (Dk. 65 Baran Ayar x), Berat Aydemir xxx
Talas Anayurtspor: Burak Kibar x, Çağrı Şahin x (Dk. 25 Serhat Sarıbuğa x), Furkan Aktaş x, Fethi Kaplan x, Eren Alkan x (Dk. 65 Mert Aslan x), Berkehan Özsoy x, Doğan Bilgin xx, Recep Atmaca x (Dk. 65 Mehmet Kağan Kökoğlu x), Cengiz Esme x, Halil Coşkun x, Erol Aydeniz x
Goller: Karahan Hamurcu Dk. 5, 7, 16, 46, 60 ve 74 (Anadolu Yıldızları), Doğan Bilgin Dk. 55 (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ