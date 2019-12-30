Haberler » Spor » Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Talas Anayurtspor'u 6-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.

30.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:20
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Anayurtspor'u 6-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 1 No'lu Saha


Hakemler: Arman Erkılıç xx, Bekir Kahraman xx, Serkan Yıldırım xx


Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan Akgüneş xxx, Oğuzhan Şimşek xxx, Samet Atsız xxx ( Dk. 75 Tevfik Sarıkaya x) Mustafa Oktay xxx, Ali Yıldız xxx, Gökhan Mutlu xxx ( Dk. 55 Emre Şahin xx), Eray Yazılıtaş xxx, Mustafa Yılmaz xxx, Karahan Hamurcu xxxx, Murat Aydın xxx (Dk. 65 Baran Ayar x), Berat Aydemir xxx


Talas Anayurtspor: Burak Kibar x, Çağrı Şahin x (Dk. 25 Serhat Sarıbuğa x), Furkan Aktaş x, Fethi Kaplan x, Eren Alkan x (Dk. 65 Mert Aslan x), Berkehan Özsoy x, Doğan Bilgin xx, Recep Atmaca x (Dk. 65 Mehmet Kağan Kökoğlu x), Cengiz Esme x, Halil Coşkun x, Erol Aydeniz x


Goller: Karahan Hamurcu Dk. 5, 7, 16, 46, 60 ve 74 (Anadolu Yıldızları), Doğan Bilgin Dk. 55 (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler