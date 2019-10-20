20.10.2019 08:29

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin ilk maçında Esen Makina Belsinspor ile karşılaşan Yolspor, her iki yarıda bulduğu goller ile rakibini 2-1 mağlup etti.



Stat Argıncık 2 Nolu



Hakemler: Mehmet Yeniay xxx, İzzet Samur xxx, Kadir Çelikbaş xxx



Yolspor U-19: İmdat Mercan xx, Efehan Çimen xx, İsmail Yıldırım xxx, Kaan Sağnak x (Dk. 22 Murat Akbulut xx), Birhat Yağbasan xx, Hamit Doğan xxx, Yasin Tarım xx (Dk. Tevfikcan Albayrak x), Yunus Güneri xx, Mustafa Saylağ xx, Samet Uçar xxx, Furkan Şahin xx (Dk. 46 İbrahim Doğukan Örnek xx)



E.M.Belsinspor U-19: Burhan Gazi Şahin xx, Volkan Model x, Ahmet Temur x (Dk. 57 Okan Öcal x), Ömer Söyler xx, Batuhan Arı x, Emre Alanlar xx, Ömer Can x, Mikail Kahraman x, Tolga Altun x (Dk. 46 Yusuf Emre Korkmaz x), Görkem Çavdar x, Eren Ayyıldız x (Dk. 50 Berat Öztürk x)



Goller: Mustafa Saylağ Dk. 40 (Pen.), Yunus Güneri Dk 53 (Yolspor), Batuhan Arı Dk.66 (E.M.Belsinspor)



Kırmızı Kartlar: Murat Akbulut Dk. 70 (Yolspor), Yunus Emre Korkmaz Dk. 80 (E.M.Belsinspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA